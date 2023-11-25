هيرو غزة.. المصور الفلسطينى معتز عزايزة "رجل العام" بمجلة GQ الأمريكية

كتبت : شيماء عبد المنعم

الصحفيون والمصورون الفلسطينيون هم عين الحقيقة النابضة بالحياة دون توقف على مدار أكثر من 50 يومًا من العدوان الإسرائيلى على غزة لنقل معاناة الشعب الفلسطينى تحت ويلات الحرب والقصف الذى لا يهدأ ولم يسلم منه مدنى أو عسكرى، إلى العالم أجمع ليشاهد عبر شاشات التليفزيون ومنصات التواصل الاجتماعى مذابح وجرائم حرب ضد الأطفال والنساء والشيوخ، في بث مباشر دون أي رحمة من آلة الحرب الإسرائيلية.

عدسات كاميرات المصورين الفلسطينيين كانت خير شاهدًا طوال ما يزيد عن شهر ونصف على عمليات استهداف المدنيين داخل منازلهم وفي المستشفيات وحتي المدارس وأماكن اللجوء الخاضعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، ولعل كل الأعمال البطولية التي قدمها الصحفيون والمصورون من خلف الكاميرات لتوثيق الحقيقة، كانت مثار إعجاب وإشادة من كل المتابعين لويلات الحرب التي عصفت بغزة وسكانها.

معتز عزايزة يتصدر غلاف مجلة GQ Middle East

وأفرزت الحرب على غزة أسماء عدد كبير من الإعلاميين الفلسطينيين تجسدت أدوارهم الهامة فى توثيق الشهادات ورصد عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض معرضين حياتهم للخطر، وتكريمًا لهؤلاء الأبطال، تصدر الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، غلاف مجلة GQ Middle East، بعد حصوله على لقب "رجل عام 2023"، وكان معيار الاختيار للشخصيات التى صنعت تغييرًا حقيقيًا وهادفًا في الشرق الأوسط والعالم أجمع.



معتز عزايزة يتصدر مجلة GQ

وقالت مجلة "GQ"، عن معتز عزايزة عبر حسابها على موقع إنستجرام: "يجسد عمل عزايزة قوة النشاط الرقمي، إلى جانب إنسانيته، في التذكير بأن الشجاعة تظهر في أشكال عديدة.. أحيانًا نختاره، وأحيانًا أخرى يختارنا، وفي حالة عزايزة، لم يكن الاختيار حتى خيارًا."

ودخل أيضا في قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا كلًا من:"بلستيا العقاد، هند الخضري، وائل الدحدوح، عصام عبد الله، شيرين أبو عاقلة، والأسماء التي لا تعد ولا تحصى التي نعرفها وتلك التي لا نعرفها، وتساند القضية بكل ما أوتيت من قوة".

من هو المصور الصحفي معتز العزايزة؟

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، برز اسم عزايزة، الملقب بـ"هيرو غـزة"، إلى الواجهة بعدما كرس جل اهتمامه في إيصال ما يعانيه أهالي قطاع غزة، وللتعريف به، تلخص السطور التالية بعض المعلومات الهامة عنه:

- وُلد المصور الصحفي معتز عزايزة في مدينة غزة وهو من مواليد التسعينيات، من عائلة فلسطينية، ودرس الصحافة، ويعمل على تغطية الأخبار بقطاع غزة.

- معتزعزايزة مصور صحفي فلسطيني، يتقن اللغة الإنجليزية والتى يستخدمها فى شرحه للأحداث بالصوت والصورة لكي يوصل صوته للعالم أجمع، واستشهد 25 شخصًا من عائلته خلال تغطيته للأحداث.

- أصبح معتزعزايزة من المشاهير حول العالم، فهناك أكثر من 12 مليون متابع له على صفحته الخاصة بموقع "انستجرام"، ليعرفوا منه تطورات الأحداث فى غزة من خلال تغطيته لجرائم الإحتلال ضد أطفال ونساء وشيوخ غزة.

- "سوبر هيرو"، هو لقب أطلقه عليه رواد السوشيال ميديا، لشجاعته بالرغم من بساطة أدواته التي تتكون من "الفيست "والخوذة الخاصة بالمراسلين الصحفيين، والتى دائماً ما يتجول بهم خلال تغطيته لأحداث الحرب فى غزة لينقل للعالم المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين وينشرها عبر حسابه على إنستجرام.

معتز عزايزة