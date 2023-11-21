صحفى فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرفة عمليات المستشفى الإندونيسى

كتب: أحمد جمعة

أكد الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، الثلاثاء، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لغرفة العمليات في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

واستقبل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الثلاثاء، أكثر من 80 شهيدا و200 إصابة في مجزرة إسرائيلية جديدة ضد المدنيين في بيت لاهيا، بالإضافة لتسجيل أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض وغير معروف مصيرهم حتى اللحظة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى كمال عدوان في غزة غير قادر على استقبال أعداد كبيرة من الإصابات، حيث أن المستشفى غير مهيئ لإجراء أي عمليات، مشيرة إلى تهديد الاحتلال بقصف المستشفى ومطالبته لآلاف الجرحى بإخلاء المستشفى في أقرب وقت.

فيما أشارت المصادر إلى خروج المستشفى الاندونيسي ومستشفى نورا الكعبي عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف، موضحة أن مئات الحالات من مرضى الكلى مهددين بالموت في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

ويركز جيش الاحتلال على استهداف مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة منها مربعات سكنية في بيت لاهيا وجباليا ، واشتباكات عنيفة في محاور التقدم في الشيخ زايد وبير النعجة وبيت حانون والصفطاوي.