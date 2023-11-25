اليوم السابع
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هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب التداخل مع أدوية البرد

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:11 م
هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب التداخل مع أدوية البرد هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين المقدمين على عمل تحليل المخدرات من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات.
 
وشددت الهيئة على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يتم اختبارها. 
 
وأوضحت الهيئة، أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين ودايفنهيدرامين وديكستروميثورفان.
 
ونصحت  هيئة الدواء المصرية بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.
 






هيئة الدواء

تحليل المخدرات

ادوية البرد

نتائج التحاليل



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