هيئة الدواء تشارك فى فعاليات مؤتمر سلطات تنظيم الدواء فى الشرق الأوسط

كتب وليد عبد السلام

شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات مؤتمر سلطات تنظيم الدواء في شرق المتوسط (EMDRAC)، والذي عقد بمدينة الأقصر، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

خلال المؤتمر، استعرضت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، تجربة الهيئة في تسجيل الأدوية واللقاحات خلال جائحة كورونا( كوفيد- 19)، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية ، وبالتوازي مع البروتوكولات العالمية المعلنة؛ مسلطة الضوء على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الهيئة لتسريع عملية التسجيل، بما في ذلك الدور التنظيمي فالخاص بضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية.

وتم خلال المؤتمر مناقشة "التقدم في تنفيذ توصيات المؤتمر لعام 2021، تعريف الهيئات التنظيمية الوطنية (NRAs) بإجراءات منظمة الصحة العالمية لتسريع التسجيل الوطني للأدوية واللقاحات، التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لتحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات في منطقة شرق المتوسط 2020-2030، تحديد التحديات في تنظيم الأدوية العشبية والتقليدية، التوافق على استخدام الأدوات التنظيمية المناسبة وتدابير التنفيذ والحلول الذكية للتخلص من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية والمبيعات عبر الإنترنت، ترشيح الدول الأعضاء للمشاركة وتقديم مداخلات في المؤتمر الدولي الـ 19 للسلطات التنظيمية للأدوية (ICDRA) القادم.

جاءت مشاركة هيئة الدواء المصرية في إطار سعيها نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تنظيم الدواء، وتحسين القدرات الوطنية لضمان جودة وسلامة المنتجات الدوائية، والتزام هيئة الدواء المصرية بتعزيز معايير التنظيم وتطوير القدرات الوطنية؛ لتحقيق أهداف السلامة الدوائية.