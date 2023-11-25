نظام غذائى صحى للحماية من التهاب البروستاتا

قدم التقرير المنشور عبر موقع "timesofindia"، أبرز وأهم النصائح الغذائية التي يجب على الرجال اتباعها للحفاظ على صحة البروستاتا وتجنب تعرضها للإصابة بالالتهابات، ومنها:
- الأطعمة الغنية بالسيلينيوميعتبر عين الجمل وبذور عباد الشمس والتونة والجمبري مصادر جيدة للسيلينيوم هذا المعدن الذي يحاف علي صحة البروستاتا ويحميها من الإصابة بالسرطان.
- الأطعمة الغنية بالليكوبينالطماطم والبطيخ والجريب فروت والبابايا أطعمة غنية بالليكوبين التي تعتبر أحد أنواع مضادات الأكسدة القوية التي لها تأثيرات مهمة في الحماية من سرطان البروستاتا.
- فيتامين دالأسماك والبيض والحليب، أطعمة غنية بفيتامين د، ويساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا.
- فيتامين هـالمكسرات والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر مصادر جيدة لفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي قد توفر الحماية للبروستاتا، وتحميها من الإصابة بالإلتهابات.
-تجنب اللحوم المشويةالحد من اللحوم المشوية واختيار طرق طهي أخري كالطهي بالبخار أو السلق تحافظ علي صحة البروستاتا وتحميها من السرطان والإلتهابات.
-تناول الفواكه والخضراواتاأثبتت الدراسات الطبية أن الإكثار من تناولهم يحمي صحة البروتساتا.
- الحبوب الكاملةتعتبر مصدر جيد للألياف، وتناولها يحافظ علي نسبة الكولسترول والحد من ارتفاعه، وأيضا يحمي الجهاز الهضمي، ولذا يقلل من تعرض البروستاتا لأي مضاعفات صحية.
-تجنب الأطعمة المصنعةاللحوم المصنعة غنية بالدهون الغير صحية وتحتوي علي نسبة عالية من السكر والصوديوم، وتجنبها يحمي صحة البروستاتا.
-التخلص من الوزن الزائدتعتبر من أهم النصائح التي يجب اتبعها للحد من الإصابة بأي مشاكل صحية للبروستاتا كالإلتهابات أو السرطان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة