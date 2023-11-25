اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 09:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

نظام غذائى صحى للحماية من التهاب البروستاتا

السبت، 25 نوفمبر 2023 08:00 م
نظام غذائى صحى للحماية من التهاب البروستاتا صحة البروستاتا
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم التقرير المنشور عبر موقع "timesofindia"، أبرز وأهم النصائح الغذائية التي يجب على الرجال اتباعها للحفاظ على صحة البروستاتا وتجنب تعرضها للإصابة بالالتهابات، ومنها:

- الأطعمة الغنية بالسيلينيوم 

يعتبر عين الجمل  وبذور عباد الشمس والتونة والجمبري مصادر جيدة للسيلينيوم هذا المعدن الذي يحاف علي صحة البروستاتا ويحميها من الإصابة بالسرطان. 

- الأطعمة الغنية بالليكوبين

الطماطم والبطيخ والجريب فروت والبابايا أطعمة غنية بالليكوبين التي تعتبر أحد أنواع مضادات الأكسدة القوية التي لها تأثيرات مهمة في الحماية من سرطان البروستاتا. 

- فيتامين د 

الأسماك والبيض والحليب، أطعمة غنية بفيتامين د، ويساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا. 

- فيتامين هـ

المكسرات والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر مصادر جيدة لفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي قد توفر الحماية  للبروستاتا، وتحميها من الإصابة بالإلتهابات. 

-تجنب اللحوم المشوية 

الحد من اللحوم المشوية  واختيار طرق طهي أخري كالطهي  بالبخار أو السلق  تحافظ علي صحة البروستاتا وتحميها من السرطان والإلتهابات. 

-تناول  الفواكه والخضراوات

اأثبتت الدراسات الطبية أن الإكثار من تناولهم يحمي صحة البروتساتا. 

- الحبوب الكاملة

 تعتبر  مصدر جيد للألياف، وتناولها يحافظ علي نسبة الكولسترول والحد من ارتفاعه، وأيضا يحمي الجهاز الهضمي، ولذا يقلل من تعرض البروستاتا لأي مضاعفات صحية. 

-تجنب الأطعمة المصنعة

اللحوم المصنعة غنية بالدهون الغير صحية وتحتوي علي نسبة عالية من السكر والصوديوم، وتجنبها يحمي صحة البروستاتا. 

-التخلص من الوزن الزائد 

تعتبر من أهم النصائح التي يجب اتبعها للحد من الإصابة بأي مشاكل صحية للبروستاتا كالإلتهابات أو السرطان. 

 







البروستاتا

صحة البروستاتا

حماية البروستاتا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة