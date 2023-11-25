منشورات لشرطة لندن حول "الجرائم المحتملة" قبل مشاركة 100 ألف فى مسيرة اليوم

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ضباط شرطة العاصمة البريطانية لندن، سيوزعون منشورات على المتظاهرين لتوفير "الوضوح المطلق" بشأن ما يمكن اعتباره جريمة، حيث من المتوقع أن ينضم أكثر من 100 ألف شخص إلى مسيرة مؤيدة لفلسطين يوم السبت.

وسيكون أكثر من 1500 ضابط في الخدمة في لندن أثناء مسيرة حملة التضامن مع فلسطين من بارك لين إلى وايت هول احتجاجًا على استمرار الحرب فى غزة. وقالت شرطة العاصمة إن 500 ضابط من خارج لندن سيكونون في الخدمة.

وسيقوم الضباط بتوزيع منشورات تحذر المتظاهرين من استخدام الإساءات العنصرية والترويج للإرهاب. ويذكرون أنه "في حين أن غالبية الناس يمتثلون لهذه القواعد، فإن الأقلية قد تجاوزت الحدود".

ويقول المنشور إنه "لتجنب أن ينتهي بهم الأمر في السجن"، يجب على المتظاهرين ألا يستخدموا كلمات "عنصرية أو تحرض على الكراهية ضد أي دين"، أو "تدعم حماس أو أي منظمة محظورة أخرى" أو "تحتفل أو تروج للأعمال الإرهابية - مثل قتل أو اختطاف الأبرياء."

وتقول إنه إذا كان لدى المتظاهرين أي شك، فيجب عليهم "إلقاء أي لافتة أو علامة قد تنتهك هذه القواعد".

ويتم تحذير الناس من "تشويه أو إتلاف التماثيل أو الآثار أو الممتلكات الأخرى".

وقالت شرطة العاصمة إنه بموجب المادة 12 من قانون النظام العام، يجب ألا تبدأ المسيرة حتى الساعة 12:30 ظهرًا، ويجب ألا يتجمع المشاركون في بارك لين قبل هذا الوقت. ويجب على أي شخص مشارك ألا ينحرف عن المسار المحدد.

وأضافت القوة أن التجمع الذي تنظمه حملة التضامن مع فلسطين يجب أن ينتهي في موعد لا يتجاوز الساعة 5 مساء، ويجب على أي مشارك عدم دخول المنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية.

أما يوم الأحد، فستكون هناك مسيرة ضد معاداة السامية، تنظمها الحملة ضد معاداة السامية، بدءًا من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا خارج محاكم العدل الملكية في منطقة ستراند.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، أدي أديلكان، الذي سيقود عملية الشرطة في نهاية هذا الأسبوع: "نحن نعرف الكثير عن التأثير التراكمي لهذه الاحتجاجات مما كنا نعرفه قبل سبعة أسابيع وهذا ينعكس في نهجنا".

وأضاف "تدعم شرطة العاصمة حق الناس في إسماع أصواتهم من خلال الاحتجاج بشرط أن يتم ذلك بشكل قانوني. ومع ذلك، فإن القانون يحمي الأشخاص أيضًا من الإساءات العنصرية والدينية ويحظر الترويج للإرهاب. بينما التزمت غالبية المتظاهرين بهذه القواعد، تجاوزت أقلية منهم الحدود".

وقال إن شرطة العاصمة كانت "تعمل بشكل إيجابي" مع المنظمين، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين، لضمان فهم الجميع لتوقعات الشرطة.