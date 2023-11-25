ممثل الكنيسة بمؤتمر "المعلمين" لدعم السيسى بالانتخابات: الاحتشاد يكشف التأييد

كتبت آية دعبس- تصوير أحمد معروف

قال القس يوسف نجيب فى مؤتمر نقابة المعلمين لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي ، لفترة رئاسية جديدة، أن الحشد اليوم بنقابة المعلمين بالألاف يكشف حالة الحب والتأييد من الشعب لرئيسه.

وقال أن الرئيس السيسي أنهى حالة الاستقطاب ، التى وقعت سابقاً ، واستطاع جمع كل أطياف الشعب بكل حب تحت راية الوطن ، وجعل الشعب كله يد واحدة خلف الرئيس السيسي.

وأشار القس يوسف نجيب، أن ربنا يبارك فى كل عمل خير يستهدف تحقيق الأمن والأمان والتنمية ، ونجتمع اليوم لتجديد محبتنا للرئيس السيسي رئيسا لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعامين العرب ، والذى ضم آلاف المعلمين من كل محافظات مصر، بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة، لدعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم القيادة السياسية فى كل قراراتها لرفض العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، والوقوف ضد التهجير القسرى لأهالى غزة.