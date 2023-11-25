اليوم السابع
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انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة المعلمين لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات.. صور

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:10 م
انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة المعلمين لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات.. صور خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت ـ آية دعبس - تصوير أحمد معروف

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أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، منذ قليل، إنطلاق فعاليات المؤتمر العام لنقابة معلمى مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم القيادة السياسية فى كل قراراتها لرفض العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، والوقوف ضد التهجير القسرى لأهالى غزة، وقد شهدت النقابة توافد الآلاف من الأعضاء من كل أنحاء الجمهورية للمشاركة في المؤتمر.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات السياسية والنقابية والشعبية والتنفيذية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المعلمين وأعضاء النقابات الفرعية ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية .
 
وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده، موضحا أن الرئيس يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين، والتصدي لها بكل حزم وقوة، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.
 
 
 
 
 






نقابة المعلمين

الانتخابات الرئاسية

دعم السيسى بالانتخابات الرئاسية

خلف الزناتى



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