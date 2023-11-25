مقدونيا الشمالية تفتح أجواءها أمام طائرة لافروف

وكالات

أعلنت مقدونيا الشمالية أنها ستعلق مؤقتا الحظر على دخول الطائرات الروسية لأجوائها حتى يستطيع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن يشارك في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وأشارت حكومة مقدونيا الشمالية إلى أنها ستفتح أجوائها أمام طائرة لافروف خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، تزامنا مع استضافة البلاد لاجتماع وزراء خارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في عاصمتها سكوبيه.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول الأوروبية أغلقت مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، التى بدأت فى فبراير 2022.

وفي العام الماضي منعت بولندا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف من المشاركة فى اجتماع وزاري مماثل لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الروسى لم يؤكد بعد قبول دعوة وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثمانى لحضور الاجتماع.