مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس الاحتفال السنوى لذوى الاحتياجات الخاصة

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي السابع والعشرين، لجماعة إيمان ونور، وذلك بدير راهبات القلب المقدس، بسمالوط.

وشارك في الاحتفال القمص أنطونيوس نان، راعي كنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط، والأب أيوب يوسف، راعي كنيسة أم المخلص، ببردنوها، وهدى فؤاد،الرئيسة الإقليمية لراهبات القلب المقدس، والراهبات، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء جماعة إيمان ونور، من مختلف كنائس الإيبارشية.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، كما تضمن الاحتفال أيضًا العديد من الفقرات المتنوعة.

وتعتبر جماعة إيمان ونور حركة جماعية مسيحية عالمية مسكونية تضمّ هذه الجماعات أشخاصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف درجات الإعاقة من أطفال ومراهقين وراشدين وتحيط بهم عائلاتهم وأصدقاؤهم من الشباب بشكل خاص.

وتعطي إيمان ونور للشخص الضعيف إمكانية التعرف على مواهبه وممارستها واكتشاف الفرح النابع من الصداقة.

وتعطي إيمان ونور للأهل الدعم في محنتهم وتسمح لهم بالتعرف أكثر إلى جمال ولدهم الداخلي. يصبح كثيرون منهم بدورهم، دعماً وسنداً لسواهم من الأهلالمثقلين بآلامهم ومصاعبهم اليومية.