مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يتفقد اجتماع الشباب للمرحلة الإعدادية بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا بمنسافيس

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك ، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مساء أمس، اجتماع شباب المرحلة الإعدادية، بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

وشارك في اللقاء الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس بعمق، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، كما تضمن الاجتماع أيضًا، باقة من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة.