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مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية.. ودخول 143 شاحنة لغزة

السبت، 25 نوفمبر 2023 04:19 م
مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية.. ودخول 143 شاحنة لغزة شمال غزة
كتب محمد السيد الشاذلى

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تواصل الدولة المصرية جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية بقطاع غزة.

وارتفعت عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلي 143 شاحنة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

يذكر أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أكد أن اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة.

 







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