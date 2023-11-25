مصر تتسلم قائمة بأسماء محتجزين في غزة وأسرى لدى إسرائيل للإفراج عنهم

كتب عبد الوهاب الجندى

تسلمت مصر كشفا بأسماء عددا من المحتجزين في قطاع غزه، وكذلك أسماء فلسطينية سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وقالت مصادر، إن اتصالات تجرى حاليًا للأفراج عن عدد أكبر من المحتجزين بالقطاع أو الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.