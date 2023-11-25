"مستقبل وطن" بالفيوم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات

الفيوم رباب الجالي

عقدت أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن بالفيوم مؤتمرا صحفيا لمراسلى الصحف والقنوات الفضائية بمحافظة الفيوم وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، ومنى عابد أمين مساعد الحزب، دكتور علاء شيلابى أمين الزراعيين بالحزب ومنتصر نضر أمين الإعلام وأعضاء أمانة الإعلام بالحزب.

تم خلال اللقاء مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية لمؤتمر الحزب الحاشد المقرر عقده يوم الاثنين المقبل بمدينة الفيوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة أيضا تم الاستماع لبعض التوصيات والمقترحات من المراسلين والإعلاميين وتم الأخذ بها ضمن الاستعدادات والتجهيزات لخروج المؤتمر بصورة تليق بمحافظة الفيوم.