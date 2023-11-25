مركز المناخ: انخفاض كبير فى درجات الحرارة بدءا من الإثنين المقبل

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحالة المناخية المتوقعة لهذا الأسبوع تشير إلى ارتفاع الحرارة نسبياً خلال بداية الأسبوع "السبت والأحد " ثم انخفاض كبير ومفاجئ بداية من يوم الإثنين لتكون حول 20 °م نهاراً و لأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 12 °م ليكون جو شتوي بارد بامتياز.



أضاف فهيم، أن هناك توقعات بسقوط أمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء "يوم الإثنين " ما بين خفيفة إلى متوسطة وهذه ظروف جوية غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من فصل الخريف .



وطالب فهيم المزارعين بسرعة الانتهاء من الزراعة "العفير والحراتي" لأن انخفاض الحرارة ليلاً يبطئ من معدلات الإنبات وهنا يمكن استخدم جرعة تنشيطية من سلفات النشادر أو نترات النشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان مع الزراعة، وعلى المزارعين الذين انتهوا من زراعة القمح عدم تأخير رية التشتية عن 20 -25 يوم من الزراعة مع اضافة 10 لتر حامض فسفوريك أو 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.



جدير بالذكرن أن القمح يعتبر من المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الغذاء والأمن الغذائي للمجتمع، ولضمان نجاح محصول القمح، يتعين على المزارعين اتباع التوصيات الفنية المناسبة والملائمة لكل فترة زمنية.



