محافظ الأقصر يتابع سير أعمال مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، اجتماعا موسعاً لمتابعة سير أعمال مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع- الخط الأزرق "أكتوبر- أبوسمبل"، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسامة زكي ممثل الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس ياسر محمد، والمهندس صابر محمود منسق القطار السريع لهيئة الطرق، ورؤساء المدن والمراكز والتنفيذيين المعنيين.

وتناول إجتماع محافظ الأقصر، مناقشة موقف تعارضات مسار القطار السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وكذلك تمت مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال فى شأن تعويضات الأهالى من أصحاب الأراضي المتعارضة مع مسار القطار، وأيضاً تناول الإجتماع أنسب الحلول المقررة لتبطين وحماية وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات الرفع والمعالجة التي تعترض مسار الطريق، وكذلك كابلات الكهرباء بطول المسار بمحطات الأقصر ،و أسنا ، وأرمنت.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على كافة الجهات المنوط بها تذليل التعارضات مع مسار القطار السريع والذى يعد من أهم المشروعات القومية، التى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي، وأيضاً لدوره الهام فى تخفيف أعباء السفر والانتقال ما بين محافظات الصعيد ووجه بحرى.

ومن الجدير بالذكر أن مسار مشروع القطار السريع يتضمن 23 محطة منها 3 محطات بمحافظة الأقصر، وتصل مساحة الموقع العام للمحطة بالأقصر 185680 متر مربع، ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 متر مربع.



إجتماع لمتابعة سير أعمال مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع



حضور لقاء لمتابعة سير أعمال مشروع شبكة القطار الكهربائي



لقاء لمتابعة سير أعمال مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع