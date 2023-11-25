شباب الأقصر تشارك فى مؤتمر المشاركة السياسية بالانتخابات "صوتك بكرة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مؤتمر كيان رواد التطوير والتنمية الشبابية عن أهمية مشاركة الشباب فى الحياة السياسية بعنوان "صوتك بكرة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية.

وتدور فعاليات المؤتمر حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من إستراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للإنتخابات، وأن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

وأكد صلاح رشوان في كلمته، أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية، وذلك حرصاً على توعيتهم في الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، حيث تضمن المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية النقاشية حول المشاركة السياسية من خلال جلسة حوارية للدكتور عبدالرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والدكتور مصطفى حرزالله مدرب ومحاضر معتمد من وزارة الشباب والرياضة، وعرض مسرحي وفقرات فنية وأغاني وطنية لكورال نادي مارمرقس الرياضي وعرض درامي للجنة الفنية بالكيان، حضر المؤتمر العديد من القيادات التنفيذية والشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية والكيانات الشبابية بالمحافظة.



الشباب والرياضة بالأقصر تشارك في مؤتمر المشاركة السياسية بالإنتخابات



الشباب والرياضة بالأقصر تشارك في مؤتمر المشاركة السياسية



فعاليات مؤتمر المشاركة السياسية بالإنتخابات صوتك بكرة



كلمة مدير الشباب والرياضة في المؤتمر