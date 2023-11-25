مؤتمر نقابة الصناعات الغذائية لدعم السيسى يستعرض فيلما تسجيليا لإنجازات الرئيس

استعرضت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الـ9 سنوات الماضية، وذلك من خلال عرض فيلم تسجيلى، متضمنا الإشارة إلى مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية الجديدة، وإطلاق عصر جديد فى الكهرباء، والطاقة النظيفة وإنشاء محطات لتوليد طاقة الرياح، والتوسع فى صناعة الأسمنت، وإنشاء مدينة الجلالة، والتنقيب عن مصادر جديدة للطاقة، ومشروعات عدة لتنمية الموارد المائية والرى والاستصلاح الزراعى، والاستزراع السمكى، فضلا عن القضاء على العشوائيات، وإطلاق العديد من المبادرات فى قطاع الصحة والتى قضت على قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد لنقابة الصناعات الغذائية، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت عنوان " كمل المسيرة" .. من 150 ألف عامل بالصناعات الغذائية وأسرهم للرئيس.. هنكمل معاك الحلم".

وأعلن خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، خطة النقابة خلال الفترة المقبلة، وهى:

أولا: دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

ثانيا: تبرع النقابة بمبلغ مالى سوف يتم تحديده لاحقا لصالح مؤسسة تحيا مصر.. حياة كريمة لدعم غزة.

ثالثا: حث العمال النزول والمشاركة بكثافة فى أيام التصويت بالانتخابات، وتشكيل غرف عمليات فى كل اللجان النقابية لمتابعة مشاركة العمال على مستوى الجمهورية.

رابعا: إطلاق حملة "انزل.. شارك"، للتأكيد على أن عمال مصر هم الحصان الرابح ولهم دور في كل ما يتعلق بالدولة.