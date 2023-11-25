الصناعات الغذائية: الرئيس أطلق "حياة كريمة" لتغيير حياة أكثر من 60 مليون مصرى

قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر النقابة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتى ليؤكد عمق العلاقات بين عمال مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل عام، ومن بينهم عمال الصناعات الغذائية بشكل خاص، والذين يربطهم علاقة وثيقة بالرئيس، فكان شعار المرحلة الماضية العمل والبناء من أجل الاستقرار، مشيرا إلى أن عقد المؤتمر يهدف لدعم السيسي فى الانتخابات بعد استجابته لملايين العمال فى خوض السباق الانتخابى.

واضاف عيش،: ونحن اليوم نعلن موقف النقابة الداعم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، تلك المسيرة التى بدأت منذ 9 سنوات، وكان العمال فيها شريكا، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية من أهمها حياة كريمة الذى استهدف أكثر من 60 مايون مواطن ليغير حياتهم للأفضل، قائلا: نجتمع اليوم، لنقول نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وجهود الرئيس الواضحة، ورسالة الواضحة للعالم بأنه غير مسموح بتهجير الشعب الفلسطينى، أو تصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر قدمت 75% من المساعدات التى قدمها العالم أجمع لصالح دعم أهل غزة، رغم ما تواجهه من أومات، وهو ما يؤكد موقف مصر الداعم دائما للأشقاء العرب، مضيفا: مصر ستكون بإذن الله السبب فى حل مشكلة القضية الفلسطينية، وظهر ذلك من خلال الهدنة التى بدأت فى غزة، مشيرا إلى أن نقابة الصناعات الغذائية قررت التبرع لصالح صندوق دعم مصر من خلال مؤسسة حياة كريمة، لتوفير المساعدات اللازمة لأهل غزة.

واستطرد: لماذا نختار الرئيس السيسي؟ أولا استطاعت مصر تحت قيادته أن تكون القوة العسكرية رقم واحد فى المنطقة، بما أعاد الأمن والاستقرار للدولة فى وقت يشهد العالم كله العديد من الأزمات، وإعادة مصر إلى دورها في إفريقيا، إنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، وتطبيق القانون فيما يتعلق بدمج ذوى الإعاقة بسوق العمل، ومناقشة قانون العمل لتحقيق العدالة والتوازن فى علاقات العمل، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ذلك كله يدفعنا للوقوف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأييدنا المطلق للرئيس، وقرارات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خطة النقابة خلال الفترة المقبلة، وهى:

أولا دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

ثانيا: تبرع النقابة بمبلغ مالى سوف يتم تحديده لاحقا لصالح مؤسسة تحيا مصر.. حياة كريمة لدعم غزة.

ثالثا: حث العمال النزول والمشاركة بكثافة فى أيام التصويت بالانتخابات، وتشكيل غرف عمليات فى كافة اللجان النقابية لمتابعة مشاركة العمال على مستوى الجمهورية.

رابعا: إطلاق حملة" أنزل.. شارك"، للتأكيد على أن عمال مصر هم الحصان الرابح ولهم دور في كل ما يتعلق بالدولة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد لنقابة الصناعات الغذائية، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت عنوان " كمل المسيرة" .. من 150 ألف عامل بالصناعات الغذائية وأسرهم للرئيس.. هنكمل معاك الحلم".