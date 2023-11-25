مؤتمر لـ"حماة وطن" بكفر الشيخ لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة بلطيم مؤتمرا جماهيرا حاشد لحزب حماة وطن بكفر الشيخ شهده الآلاف من أهالى المحافظة والبرلس وبلطيم، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة وطن بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس فوزى الرفاعى، أمين عام مستقبل وطن بكفر الشيخ، وهيام الطباخ، عضو اللجنة الرئيسية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى، وعضو مجلس النواب، ومحمد نجم، أمين التنظيم بحزب حملة وطن، والشيخ أشرف الطربينى، ممثل الأزهر، والدكتور سعد شرف، أمين عام الحزب بالبرلس، هشام الريس، المتحدث الإعلامى لحزب حماة وطن، ومحمد الإسكندارى، أمين أمانة التواصل الشعبى والجماهيرى، وجموع غفيرة من كافة الأحزاب، وأهالى محافظة كفر الشيخ.

قال المستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة وطن بمحافظة كفر الشيخ، جئنا اليوم، لنقول الرئيس السيسى نحن معاك يا ريس لنكمل الإنجازات التى تحققت، إننا لم نسمع عن إنشاء قناة السويس الجديدة، إلا بعد بدء إنشائها، فلا يعلن عن إقامة المشروعات إلا بعد اتخاذ إجراءات على الأرض، وما زادنا فخرا موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، من موقف القضية الفلسطينية والحرب على غزة، موقف قائد حكيم لا يقبل التفاوض ولا يقبل أن يفرط فى شبر واحد من أرض مصر، ونقول للرئيس نحن جميعا حزب حماة وطن، وكل أهالى كفر الشيخ ومصر جميعاً وفى المحافظة رجالها ونسائها وشبابها، كلنا خلف الرئيس السيسى.

أكدت هيام الطباخ، عضو اللجنة الرئيسية للمرشح عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، أن المرشح عبدالفتاح السيسى، أتاح للمرأة مكانة متميزة، فأصبحت بنسبة 27% بمجلس النواب، و13% بمجلس الشيوخ، وتقلدت العديد من المناصب، كما أنه خصص عام لذوى الهمم، ونالوا مكانة وحقوق، لم تكن من قبل، إضافة منح للشباب وفرص متعددة لم تكن من قبل، إضافة لمبادرة حياة كريمة التى غيرت الحياة بقرى محافظات الجمهورية.

أكدت هيام الطباخ، عضو اللجنة الرئيسية للمرشح عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، أن المرشح عبدالفتاح السيسى، أتاح للمرأة مكانة متميزة، فأصبحت بنسبة 27% بمجلس النواب، و13% بمجلس الشيوخ، وتقلدت العديد من المناصب، كما أنه خصص عام لذوى الهمم، ونالوا مكانة وحقوق، لم تكن من قبل، إضافة منح للشباب وفرص متعددة لم تكن من قبل، إضافة لمبادرة حياة كريمة التى غيرت الحياة بقرى محافظات الجمهورية.

وقال محمد الاسكندرانى، أمين أمانة التواصل الشعبى والجماهيرى بحزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، قائلاً فإن مفتاح بناء الوطن الولاء والانتماء ومفتاح بناء الإنسان هو الضمير، فإن مفتاح بناء الدولة هو التنسيق والترابط والتشبيك بين كل القوى الوطنية، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد ملحمة وطنية بين كل القوى السياسية، قائلاً بأن شباب مصر قادر على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل.

وأكد هشام الريس المتحدث الإعلام عن حزب حماة وطن، نؤيد ونبارك وندعم المرشح عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مطالبا كل الشعب المصرى، عامة، وأهالى كفر الشيخ خاصة، الخروج يوم 10و11و12 ديسمبر المقبل، لنثبت للعالم كله إرادة الشعب لاختيار الرئيس المناسب عبدالفتاح السيسى، معدداً أسباب اختيار الحزب، مرشحا لرئاسة الجمهورية.



المنصة الرئيسية لمؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسي لحزب حماة وطن



تواجد كبير من الاهالي



جانب من الحضور في مؤتمر حزب حماة وطن لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي



جانب من الحخضور



جانب من الحضور في المؤتمر



جانب من الحضور



حضور كبير من أهلي كفر الشيخ