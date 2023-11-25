مؤتمر حزب الحرية بالإسكندرية يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نظم حزب الحرية المصري، بمحافظة الإسكندرية ، مؤتمرا جماهيريا بإحدى قاعات منطقة سموحة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، ويأتي هذا في إطار عدة مؤتمرات جماهيرية يقوم بها الحزب خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار بحضور الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب وقيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية.

قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الدولة المصرية من الانهيار،والتصدي للمخططات والأجندات الخارجية لإعادة تقسيم الشرق الأوسط من جديد، وبعد 10 سنوات من إحباط المخطط السابق يأتي تنفيذ نفس المخطط ولكن بشكل معلن ، حيث نجد حاليا الأبواق الإعلامية الخارجية التي تطالب بتسكين وتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، ولكن الرئيس السيسي وقف وتصدى منذ اليوم الأول بالموقف المصري الرافض والحفاظ على الدولة والقضية الفلسطينية.

قالت النائبة جيهان بيومي عضو مجلس النواب و أمينة المرأة بحزب الحرية المصري، أن نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول شخص يحس بالمواطن المصري .

وأضافت النائبة جيهان بيومي، أن الدولة المصرية قوية بخير وامان طول ما فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبذل كل جهد لتقدم مصر، وان الرئيس يقف للتهديدات الخارجية ضد الدولة ، مطالبة كل سيدات مصر الوقوف خلف القيادة المصرية والنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل قوية لانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأن النزول في الانتخابات المقبلة من أجل أن نعيش في أمن وأمان.

وقالت النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إنني على يقين أن الإسكندرية ستكون من أكثر المحافظات تصويتا في الانتخابات الرئاسية كما أن أيام 10و 11 و12من ديسمبر المقبل ستكون عُرسا ديموقراطيا، لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع ما تم إنجازه وحفاظه على الأراضي المصرية وسيادة الدولة والعمل على التنمية في مختلف المجالات، خلال الفترة الماضية ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير.

وطالب النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب، المواطنين بمختلف الفئات من الرجال والنساء والشيوخ والشباب بالمشاركة الإيجابية بكثافة على اللجان الانتخابية خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، لإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري يقف خلف دولته ويحمي مستقبلها ويدرك حجم المخاطر التي تحيط به.