كتبت فاطمة خليل

تحب كثير من النساء ارتداء الكعب العالى، خاصة خلال المناسبات، لكن قد يؤثر ارتداء الكعب العالى لفترات طويلة على صحة القدم والعمود الفقرى أيضًا، حيث قد يؤدى لألم المفاصل وتكون "الكالو" والتهاب أنسجة القدم، لكن هناك عدة طرق تساعدكِ على الحفاظ على صحة قدميكِ وتحميكِ من أي ضرر محتمل طويل الأمد للقدم ناتج عن ارتداء الكعب العالى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لو بتحبى الكعب العالى.. طرق لوقاية قدميكِ من أى ضرر محتمل

تمارين التقوية والتمدد​

يسبب الكعب العالى إجهاد عضلات القدم والساقين، لذا يمكنكٍ عمل تمارين لتقوية وتمدد الساقين مثل: تمرين رفع ربلة الساق، بحيث تقف على أطراف أصابعك، ثم تنزل ببطء إلى الأسفل، ويعمل هذا التمرين على تقوية عضلة السمانة ويزيد قوة المفاصل ليساعدك على المشى بالكعب العالى.

وهناك تمرين دوران الكاحل يساعد على مرونة العضلات، حيث يمكنك أن تجلس وترفع ساق واحدة وتدور قدمك باتجاه عقارب الساعة والاتجاه المعاكس.

​تحسين التوازن​

يجب الحفاظ على التوازن الجيد عند ارتداء الكعب العالي، من خلال الوقوف بساق واحدة لتحسين القوة الأساسية والتوازن أيضًا.

التركيز على تحسين وضعية الجسم أثناء ارتداء الكعب العالى​

غالبًا ما يؤدي ارتداء الكعب العالي إلى تغيرات في وضع الجسم حيث نميل إلى الأمام أو نقوس ظهورنا بشكل مفرط للتعويض عن مركز الجاذبية المتغير.

أحد التمارين الفعالة لمعالجة هذه المشكلة هو تمرين القرفصاء على الحائط، حيث يمكن الوقوف على الحائط مع مباعدة قدميك ثم انزلق لأسفل كأنك تجلس على كرسى مع إبقاء ظهرك على الحائط.

فواصل أصابع القدم

فواصل أصابع القدم أداة بسيطة ولكنها فعالة للمساعدة في الحفاظ على المحاذاة والتباعد المناسب بين أصابع قدميك.

وهذه الفواصل مصنوعة من السيليكون يمكن ارتدائها لتخفيف الألم والضغط من خلال فصل أصابع القدم.