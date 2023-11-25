كاهن كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بالمعادى: نصلى من أجل سلام غزة

كتب: محمد الأحمدى

"المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة" بتلك الكلمات من الكتاب المقدس تحتفل الكنائس الكاثوليكية والأسقفية بعيد الميلاد المجيد مساء ليلة 24 ديسمبر، حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر القداس بكاتدرائية مدينة نصر، فيما يترأس المطران سامى فوزى قداس الكنيسة الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ويقول الأب يوحنا عادل كاهن كنيسة العذراء مريم بالمعادى للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن صوم الميلاد يكون أقل من صوم القيامة والقداسات فيه تكون أغلبها يوم الأحد ويوجد نهضة روحية طوال الوقت وتكون عن موضوع ميلاد المسيح طوال الأسبوعين.

وأضاف، إن الكنيسة الكاثوليكية طوال الوقت تدعو للسلام ووقف نزيف الدماء في فلسطين، وجاء ذلك بناء على دعوة البابا فرنسيس وكان هناك صوم مخصص لنية السلام في العالم بالإضافة إلى القداسات اليومية والصلوات من أجل السلام في العالم.