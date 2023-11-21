الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى مؤتمر بالأقصر لتأييد المرشح الرئاسى السيسى

كتب: محمد الأحمدى

شارك الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، فى المؤتمر الحاشد، بمحافظة الأقصر، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات، والمشروعات القومية، بجمهورية مصر العربية.

وقال الأنبا عمانوئيل خلال المؤتمر إن الكنيسة الكاثوليكية تشكر كل الجهات المنظمة لحفل تأييد المرئح الرئاسي عبدالفتاح السيسى من أرض طيبة العاصمة الكبرى لمصر القديمة عاصمة الشمس ومهد الحضارة والشاهدة لإنجازات المصري القديم.

وتابع خلال كلمته حرصت مصر منذ عصور ما قبل التاريخ على حماية حدودها وسلامة أراضيها ويشهد على هذا: المناظر التى تغطى جدران معابدها والتى يظهر فيها الحاكم ممسكا بمقمعته ويتهاوى بها على رأس الأعداء الذى تسول لهم أنفسهم الإضرار بمصر.

وقديمًا قال أحد ملوكها وهو الملك سنوسرت الثالث بأن من لا يحمى حدود مصر فلا يستحق أن يكون ابنًا لى. وسار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي على نهج أجداده واضعا نصب عينيه ما أقسم على الحفاظ عليه وهو وحدة مصر وسلامة أراضيها، وتشهد مواقفه منذ اليوم الأول لتوليه السلطة ، فى ظروف تاريخية صعبة كادت تفتك بوحدة الوطن وتهدد حدوده بتمسكه باستقرار مصر ووحدة شعبها وبدورها التاريخي في استقرار منطقة الشرق الأوسط واتخاذها سياسة معتدلة تهدف لنبذ العنف وتدعيم الاستقرار العالمي.

وذكر خلال كلمته أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إن أمن مصر القومى مسئوليتى الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أى ظرف، وإن مصر لن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن رفض السيد الرئيس السيسى الحلول المطروحة لإنهاء القضية الفلسطينية بتهجير أبناء فلسطين، معتبرًا أن حل القضية يكمن فى قيام دولة فلسطينية مستقلة يحكمها أبناء شعبها، أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر أن الرئيس السيسى فى السنوات السابقة قاد سفينة الوطن كربان ماهر محققًا الاستقرار السياسي بالقضاء التام علي البؤر الارهابية التي ظلت لسنوات تهدد أمن هذا الوطن.

إننا ليس بمقدورنا في هذا الوقت الوجيز أن نرصد ونعدد الانجازات الكبرى والمشروعات الهائلة التي تنقل مصر نقلة حضارية كبري في مختلف المجالات.

وكان الاهتمام بالمواطن المصري هو الأولوية الأولي للسيد الرئيس، حيث دعم مشروعات الصحة والتعليم ووفر برنامج ومشروع القرن "حياة كريمة"، دعمًا لغير القادرين والنهوض بالقري المصرية، كما حرص على تطوير التعليم ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

إن الإنشاءات الحديثة من وسائل مواصلات وطرق ومحطات والعاصمة الإدارية الجديدة، تحقق كلها نقلة كبيرة في حياة المصريين، وتضعنا في مسار التقدم لبناء دولتنا الحديثة.

نضع ثقتنا في قيادة الرئيس السيسي، لتحقيق الأمال والأهداف التي ينشدها الشعب المصري، ليستمر في استكمال مشاريع البناء والتنمية العظيمة التي ستضع مصر بين مصاف الدول الكبرى.

وذكر أن الله بارك شعب مصر في الكتب المقدسة واستقبلت أرضه العديد من الأنبياء وهنا في مصر خطا السيد المسيح خطواته الأولي ونطق كلماته الأولى كطفل وستظل بركة الله تحيط بهذا الشعب وبقادته الداعية للخير والسلام.

وشارك في المؤتمر أيضًا الآلاف من شعب محافظة الأقصر، وعدد من قادة الرأي من أساتذة الجامعة، والأطباء، والمهندسين، والمعلمين، والرائدات الريفيات، وممثلي المجالس القومية، والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية، بالإضافة إلى العمد، والمشايخ، وممثلين عن الجمعيات النشطة، والقيادات الشابة الفاعلة، بالمحافظة.



جانب من كلمة الأنبا عمانوئيل



كلمة الأنبا عمانوئيل