اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 08:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم "جنين" وتحاصر المُستشفى الحكومى

السبت، 25 نوفمبر 2023 07:27 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم "جنين" وتحاصر المُستشفى الحكومى الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم/السبت/، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المُحتلة، وحاصرت مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومى.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومى ومقر جمعية الهلال الأحمر، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المُرتفعة


وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مُكثفا لطائرات الاستطلاع.بينما أفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال فى قدمه، خلال مواجهات اندلعت فى محيط المستشفى الحكومي

 

 







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