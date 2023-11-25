غزة هادئة فى ثانى أيام الهدنة.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: غزة هادئة فى ثانى أيام الهدنة.

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