طقس معتدل بالإسكندرية يصاحبه رياح والحرارة العظمى 29 درجة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت حالة من الطقس المعتدل فى درجات الحرارة، ويكون مائل للبرودة ليلا ،وتسجل درجات الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة، يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وحالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، والبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17.