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طقس مائل للبرودة ليلا.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

السبت، 25 نوفمبر 2023 03:30 ص
طقس مائل للبرودة ليلا.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر  2023 كما يلى:

السبت 25 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 14 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى  16 درجة
 

الأحد 26 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى  16 درجة.
 

الإثنين 27 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى  16 درجة.
 






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