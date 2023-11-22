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شبورة وطقس مائل للبرودة غدا بجميع الأنحاء والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:30 م
شبورة وطقس مائل للبرودة غدا بجميع الأنحاء والصغرى بالقاهرة 17 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس  ، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الغربية ، مائلة للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 






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