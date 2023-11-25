طقس الدقهلية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا "صور"

الدقهلية - محمدالحبشي

تشهد مدن محافظة الدقهلية ، اليوم السبت، حالة من الإستقرار، حيث يسود طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا علي مختلف مدن المحافظة، وسجلت الدقهلية اليوم العظمي 27 والصغري 14، مع نسبة سقوط أمطار 0%، ونسبة رطوبة 21%، إضافة لسرعة الرياح 21 كم /الساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت إرتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة، يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لإنخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وحالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، والبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، الدقهلية العظمي 27 والصغري 14، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17، مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16، سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، قنا العظمى 30 درجة والصغرى 16، أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17.