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ضبط 313 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:16 م
ضبط 313 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية دقيق - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية للمرور على الأنشطة بناحية مركز طنطا ومركز قطور، ضمت أحمد ورد ومحمود برغوث المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

 أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر نقص وزن شريحة أولى وثانية وتحرير 3 محاضر تصرف 313 شيكارة دقيق .

وتم تحرير 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







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