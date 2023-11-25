اليوم السابع
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ضبط 133 قطعة سلاح و269 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:59 م
ضبط 133 قطعة سلاح و269 قضية مخدرات خلال 24 ساعة القبض على متهم- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (269) قضية مخدرات ، (133) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85325) حكم قضائى متنوع.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بدر.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (عدد 10 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها .






مخدرات

سلاح

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

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