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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 680 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلتي "ميج 29" و18 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن القوات الروسية تمكنت من صد على محور كوبيانسك هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 110 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية ، كما تم صد على محور كراسني ليمانسك هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا وتم تدمير عتاد عسكري ومدافع غربية".

وأضافت الوزارة أنه تم صد على محور دونيتسك هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 290 بين قتيل وجريح وتدمير أسلحة غربية الصنع ومحطة Bukovel-AD للحرب الإلكترونية، فيما تم القضاء على محور جنوب دونيتسك على 150 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع وأسلحة غربية، وعلى محور زابوروجيا صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا، وبلغت خسائر أوكرانيا على محور خيرسون 35 بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير مستودعين للذخائر الجوية في المطارات العسكرية بمنطقة دولغينتسيفو، وقرب مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا ، وتدمير محطتي رادار P-18 في مقاطعة زابوروجيا، وتدمير موقعي قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية بدونيتسك ، منوهة بأنه تم إسقاط مقاتلتي "ميج 29" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، واعترضت الدفاعات الروسية صاروخ HIMARS أمريكيا ، وإسقاط 18 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون.