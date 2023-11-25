اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 03:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس عاطل 15 يوما بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وفرد خرطوش بالمنوفية

السبت، 25 نوفمبر 2023 02:39 م
حبس عاطل 15 يوما بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وفرد خرطوش بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار عماد سالم  المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وكان أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز تلا يفيد من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش)  وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 






محافظة المنوفية

نيابة مركز تلا

مركز تلا

أمن المنوفيةالمنوفيه

اخبار المنوفية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة