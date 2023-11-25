حبس عاطل 15 يوما بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وفرد خرطوش بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار عماد سالم المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز تلا يفيد من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.