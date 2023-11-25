حبس سائق "التريلا" المتسبب في انهيار كوبري شارع أحمد عرابي 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس السائق المتسبب في سقوط كوبري عرابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال والتسبب في سقوط الكوبري بعد اصطدام مقطورة سيارته به.

وأمرت النيابة العامة بعرض المتهم على الطب الشرعى لاختبار تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق تشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص كوبري مشاة أحمد عرابى بالمهندسين وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة.

وكشفت التحقيقات، عن أن السيارة المتسببة في الواقعة كانت محملة بالاسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقًا فى الهواء.

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال عدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة.