اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 05:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ترقية 20 كاهنا إلى درجة القمصية بالإسكندرية اليوم بحضور البابا تواضروس

السبت، 25 نوفمبر 2023 05:00 ص
ترقية 20 كاهنا إلى درجة القمصية بالإسكندرية اليوم بحضور البابا تواضروس البابا تواضروس الثانى
الإسكندرية جاكلين منير

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يصلى البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية بالكنيسة الأرثوذكسية، اليوم السبت قداس ترقية 20 من الآباء الكهنة إلى رتبة القمصية.
 
وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد افتتح مؤخرا بيت مؤتمرات الأميرة فى بلبيس، التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بابا دبلو شبرا، التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.
 
وكان فى استقبال قداسته إلى جانب الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، ومجمع كهنة قطاع شبرا الشمالية.
 
وصلى قداسة البابا صلاة الشكر وألقى على الحاضرين كلمة مناسبة، كما زرع شجرة في إحدى باحات الدير بهذه المناسبة، وتم التقاط صور تذكارية.  
 
وفى سياق متصل، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد المجيد فى 25 نوفمبر، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما حتى يوم عيد الميلاد 7 يناير 2024.

 







الاسكندرية

البابا تواضروس

عظة البابا

الكنيسة المرقسية




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