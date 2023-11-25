تحت شعار "أنا مسئول" رابطة الإنجيليين تدعو الشباب للمشاركة بانتخابات الرئاسة

كتب ـ محمد الأحمدى

تحت شعار "انزل شارك انتخب خليك إيجابي وأنا مسئول " أطلقت رابطة الإنجيليين التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية ، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة وحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال القس طوني جورج، إن العالم من حولنا يمر بصراعات، وبلادنا مصر يحاط بها نزاعات وحروب ومطامع سواء من دول أو أشخاص، وبالتالي نحن في وقت حرج وعلينا جميعًا الاتحاد كشعب واحد والوقف صفًا واحدًا ومن ثم يعبر كل إنسان عن رأيه في اختيار رئيس البلاد، وإذا كانت كافة المشاركات في الانتخابات أو الاستفتاءات السابقة مهمة إلا أن المشاركة اليوم أهم بكثير جدًا ليرى العالم أن الشعب المصري يعي جيدًا لما يمر به العالم ودول الجوار، ومهم أيضًا أن يرى العالم أن الشعب المصري متحد في اختيار رئيسه للمرحلة المقبلة، وفي المقام الأول الشعب المصري لا يتأخر أبدًا عن نداء الوطن في الدفاع عن بلاده وعن أرضه، فالمشاركة في الإدلاء بصوتنا في الانتخابات واجب وطني وحق لكل مواطن كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية وحق أصيل من حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن لكل إنسان "متانة داخلية" تتمثل في قدرته في التعامل مع الضغوط وإدارة حياته وتحقيق إنتاج أعلى، وهذه المتانة تُبنى بطرق عدة منها؛ القدرة على المشاركة المجتمعية، فكلما كان للإنسان دور في مجتمعه وشارك فيه بطرق إيجابية وكان تحركه تجاه المجتمع والمساهمة في صناعة التغيير به كلما زاد الإحساس بالولاء لوطنه والقدرة على زيادة الإنتاج، واليوم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024 فنحن أمام فرصة للمشاركة المجتمعية الإيجابية، أيًا كان الاختيار لكن المهم أن نقول رأينا بحرية، واستكمل: إن علم صناعة التغيير يؤكد لنا أن التغيير ليس عملية سهلة إنما يمكن حدوثه -في رأيي- لأن التغيير لا يأتي بالثورات والمظاهرات الضخمة إنما يأتي بالمساهمات المتراكمة مع بعضها البعض، وواحدة من هذه التراكمات تعلّم كيفية التعبير عن رأينا لنصل للاختيار الصحيح، وعلينا أن نبدأ الآن في بناء وعينا لأهمية المشاركة المجتمعية لاستخدامها بالشكل الإيجابي فيما بعد.