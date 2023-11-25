اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تدعو المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة فى انتخابات الرئاسة

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:06 ص
الطائفة الإنجيلية تدعو المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة فى انتخابات الرئاسة إنفوجراف المشاركة الحقيقية تصنع الوطن وتحقق المواطنة
كتب ـ محمد الأحمدى

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نشرت الطائفة الإنجيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك رسالة إلى المصريين فى الخارج تحت عنوان المشاركة الحقيقية تصنع الوطن وتحقق المواطنة. 
 
وأوضحت الطائفة الإنجيلية، أنها تشجع المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية  أيام 1-2- 3 ديسمبر 2023، وأوضحت العديد من النقاط والأسئلة التى تدور فى الأذهان ويأتى أبرزها عن موعد الانتخابات وإجراءات التصويت وإمكانيةالتصويت بجواز السفر وبطاقة الرقم القومى. 
 
وأعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات، إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي  www.elections.eg، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثرالانتهاء من تحقيق كل شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها.
 
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الطائفة الانجيلية تشجع وتدعو للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية
الطائفة الانجيلية تشجع وتدعو للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية

انفوجراف للطائفة الانجيلية حول مواعيد تصويت المصريين بالخارج
انفوجراف للطائفة الانجيلية حول مواعيد تصويت المصريين بالخارج

انفوجراف للطائفة الانجيلية عن التصويت بالخارج
انفوجراف للطائفة الانجيلية عن التصويت بالخارج

س و ج حول امكانية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية
س و ج حول امكانية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

سؤال وجواب حول تصويت المصريين بالخارج
سؤال وجواب حول تصويت المصريين بالخارج
 
 






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