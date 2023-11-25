بدء المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الغربية

الغربية محمد طارق

بدأ منذ قليل مؤتمر اللجنة العامة للوفد بمحافظة الغربية، للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا، وذلك بحضور المئات من أعضاء الحزب في مراكز ومدن الغربية.

ومن المفترض أن يلقي الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، خطابًا سياسيًا شاملًا ويستعرض فيه رؤيته ببرنامجه الانتخابي، في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية.