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بدء المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الغربية

السبت، 25 نوفمبر 2023 06:07 م
بدء المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الغربية المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة
الغربية محمد طارق

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بدأ منذ قليل مؤتمر اللجنة العامة للوفد بمحافظة الغربية، للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا، وذلك بحضور المئات من أعضاء الحزب في مراكز ومدن الغربية.

ومن المفترض أن يلقي الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، خطابًا سياسيًا شاملًا ويستعرض فيه رؤيته ببرنامجه الانتخابي، في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية.
 
المؤتمر الإنتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة (1)
المؤتمر الإنتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة 

المؤتمر الإنتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة (2)
المؤتمر الإنتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة 

المؤتمر الإنتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة (5)
المؤتمر الإنتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة 

جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر  

جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر  
 
 






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