المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائر قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 13 كيس عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ، وبمواجهتهما اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.