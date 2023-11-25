اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 04:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 25 نوفمبر 2023 04:23 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ر.م" 41 سنة عامل، و"ع.ا.ا" 22 سنة عامل لاتهامهما بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائر قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 13 كيس عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ، وبمواجهتهما اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

 







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