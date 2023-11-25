القومى للمرأة بسوهاج ينفذ حملة "احميها من الختان" ويستهدف 12569 رجلا وسيدة

سوهاج - عمرو خلف

نفذ المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية، وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، صرحت بذلك سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وأضافت "وهبى"، أن الحملة استهدفت قرى كوم اشقاو وفاو غرب بإجمالى 3125 زيارة مستهدفة عدد 12596 سيدة ورجلا وطفلا.

وأشارت وهبى أنه شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان، وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبى على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التى توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمى الخدمات الطبية، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.