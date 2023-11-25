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القومى للأمومة والطفولة يشيد بمبادرة "منتدى شباب العالم": مهمة لنبذ العنف

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:58 م
القومى للأمومة والطفولة يشيد بمبادرة "منتدى شباب العالم": مهمة لنبذ العنف منتدى شباب العالم
كتب ــ وليد عبد السلام

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أشاد المجلس القومى للأمومة والطفولة بمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية التى أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم وذلك انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.
 
وقال المجلس القومى للأمومة والطفولة، إن المبادرة جاءت فى وقت هام بتعزيز مشاركات الشباب فى دعم الإنسانية بكل الصور وذلك  لنبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات.
 
تأتي هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحيات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.
 
كما يأتي ذلك في إطار حرص منتدي شباب العالم علي تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.
 
وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.
 
وتنطلق فعاليات المبادرة علي مدار ثلاث أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلي عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.
 
 
 






القومى للامومة والطفولة

منتدى شباب العالم

العنف

النزاعات

تحقيق السلام



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