العلماء يكتشفون حمضا باللحوم الحمراء ومنتجات الألبان يكافح السرطان

كتبت أمل علام

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان، فقد تم العثور على حمض دهني موجود في بعض اللحوم ومنتجات الألبان لمساعدة الجسم على مقاومة الأورام.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express ، فقد اكتشف العلماء أن حمض الترانس فاسينيك (TVA) - وهو حمض دهني موجود في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان - يحسن قدرة الخلايا المناعية على محاربة الأورام.

لم يعد تناول اللحوم ومنتجات الألبان شائعًا حاليًا كما كان في العقود السابقة، على سبيل المثال، أشارت بعض الأبحاث إلى أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة ببعض الأمراض، مثل سرطان الأمعاء .



اللحوم الحمراء

ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة أن الحمض الموجود في بعض اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان يمكن أن يساعد في حماية الجسم من السرطان .

اكتشف العلماء أن حمض الترانس فاسينيك (TVA) - وهو حمض دهني موجود في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان - يحسن قدرة الخلايا المناعية على محاربة الأورام.

ووجدت الدراسة أيضًا أن المرضى الذين لديهم مستويات أعلى من حمض الترانس فاسينيك TVA في دمائهم استجابوا بشكل أفضل للعلاج المناعي، مما يشير إلى أنه يمكن أن يعمل كمكمل غذائي لاستكمال علاجات السرطان السريرية.

وقال البروفيسور جينج تشين، من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة: "هناك العديد من الدراسات التي تحاول فك الارتباط بين النظام الغذائي وصحة الإنسان، ومن الصعب للغاية فهم الآليات الأساسية بسبب التنوع الكبير في الأطعمة التي يتناولها الناس، "ولكن إذا ركزنا فقط على العناصر الغذائية والأيضات المستمدة من الغذاء، فإننا نبدأ في رؤية كيفية تأثيرها على علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض.

وقال الموقع، إنه من خلال التركيز على العناصر الغذائية التي يمكنها تنشيط استجابات الخلايا التائية، وجدنا مادة تعزز بالفعل المناعة المضادة للورم عن طريق تنشيط مسار مناعي مهم."

وكجزء من الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature ، بدأ الفريق بقاعدة بيانات تضم حوالي 700 جزيء معروف يأتي من الغذاء، وقاموا بتجميع مكتبة "مغذيات الدم" التي تتكون من 235 جزيءًا نشطًا بيولوجيًا مشتقًا من العناصر الغذائية، ثم قاموا بفحص المركبات الموجودة في هذه المكتبة الجديدة لقدرتها على التأثير على المناعة المضادة للورم.

وقال البروفيسور تشين: "بعد ملايين السنين من التطور، لا يوجد سوى بضع مئات من المستقلبات المشتقة من الطعام والتي تنتهي في نهاية المطاف بالانتشار في الدم، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لها بعض الأهمية في بيولوجيتنا".

وقد وجد أن إطعام الفئران نظامًا غذائيًا غنيًا بحمض الترانس فاسينيك TVA قلل بشكل كبير من إمكانات نمو الورم في سرطان الجلد وخلايا سرطان القولون، فضلاً عن تعزيز قدرة الجسم على اختراق الأورام.

ثم قام الباحثون بتحليل عينات الدم من مرضى المستشفى الذين يخضعون للعلاج المناعي لسرطان الغدد الليمفاوية، واكتشفوا أن المرضى الذين لديهم مستويات أعلى من حمض الترانس فاسينيك TVA يميلون إلى الاستجابة للعلاج بشكل أفضل من أولئك الذين لديهم مستويات أقل.

أخيرًا، اكتشفت الدراسة أن حمض الترانس فاسينيك TVA عزز قدرة دواء العلاج المناعي على قتل خلايا سرطان الدم لدى المرضى.

ومع ذلك، لا يعتقد العلماء أن تناول اللحوم الحمراء بشكل مفرط هو الحل ويأملون في العثور على نتائج مماثلة في النباتات.

وأضاف البروفيسور تشين: "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة حول الآثار الصحية الضارة لاستهلاك الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، لذلك لا ينبغي أن تؤخذ هذه الدراسة كذريعة لتناول المزيد من البرجر بالجبن والبيتزا.

"هناك بيانات مبكرة تظهر أن الأحماض الدهنية الأخرى من النباتات ترسل إشارات من خلال مستقبل مماثل، لذلك نعتقد أن هناك احتمال كبير أن العناصر الغذائية من النباتات يمكن أن تفعل الشيء نفسه.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة تشمل طرق الوقاية من السرطان ما يلي:

عدم التدخين

الحفاظ على وزن صحي

تناول نظام غذائي صحي متوازن

وضع كريم الشمس أو تغطية الجسم أثناء التعرض للشمس الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري إذا تم عرضه

وفيما يتعلق بالنظام الغذائي، قالت منظمة الصحة العالمية، اهدف إلى تناول الكثير من الفواكه والخضروات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبروتينات الصحية، قلل من اللحوم المصنعة والحمراء والكحول والأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.