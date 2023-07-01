اعرف الطريقة الصحية لتناول اللحوم لتجنب مشكلات الهضم فى العيد

كتبت ميرفت رشاد

تشكل زيادة استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية خلال فترة "عيد الأضحى" مخاطر عالية لمشاكل صحية مختلفة على المدى القصير والطويل منها ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم ومشاكل الهضم ومشاكل القلب وزيادة الوزن، وإليك الطريقة الصحية لتناول اللحوم لتجنب المشاكل، وفقًا لما نشره موقع "healthline".

بعض النصائح الصحية لتناول اللحوم فى عيد الأضحى:

1- إزالة أكبر قدر ممكن من الدهون قبل طهى اللحم.

2- تعتبر اللحوم المسلوقة أكثر صحة من اللحوم المقلية، حيث إن مزيج الدهون والبروتينات فى الوجبة نفسها تجعل من الصعب هضمها ويسبب العديد من أعراض الجهاز الهضمي (سوء الهضم ، وحرقان القلب ، والغثيان).

3- إضافة الخضروات إلى جانب اللحوم (مثل البطاطس ، والجزر ، والبازلاء ، والبروكلي) يلعب دورًا مهمًا في الهضم الصحي وامتصاص الدهون.

4- يفضل اختيار أجزاء (مثل منطقة العنق والفخذ من الحيوان) التى تحتوى على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالقطع الأخرى.

5- يعتبر شى اللحوم طريقة تحضير صحية، لكن يجب تقليل حجم قطع اللحم للحد من وقت التعرض للحرارة، كما يجب إزالة أى دهون مرئية لتجنب سقوطها على الفحم ومنع تكون المواد الضارة، لذا ينصح بتتبيل اللحم بإضافة الخل والليمون قبل الشوي لتقليل تكون هذه المواد الضارة.

6- لا أحد يستطيع أن ينكر أن اللحوم طعام لذيذ وغني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم لكن على الجانب الآخر، تجنب الإفراط في استهلاك اللحوم لتجنب العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة (اضطراب الجهاز الهضمي ، والنقرس ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وزيادة مستويات الكوليسترول).

7- يجب ألا يتجاوز متوسط استهلاك اللحوم 75-100 جرام يوميًا.