اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 09:32 م
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اعرف الطريقة الصحية لتناول اللحوم لتجنب مشكلات الهضم فى العيد

السبت، 01 يوليو 2023 09:00 م
اعرف الطريقة الصحية لتناول اللحوم لتجنب مشكلات الهضم فى العيد اللحوم الحمراء
كتبت ميرفت رشاد

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تشكل زيادة استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية خلال فترة "عيد الأضحى" مخاطر عالية لمشاكل صحية مختلفة على المدى القصير والطويل منها ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم ومشاكل الهضم ومشاكل القلب وزيادة الوزن، وإليك الطريقة الصحية لتناول اللحوم لتجنب المشاكل، وفقًا لما نشره موقع "healthline".

بعض النصائح الصحية لتناول اللحوم فى عيد الأضحى:

1- إزالة أكبر قدر ممكن من الدهون قبل طهى اللحم.

2تعتبر اللحوم المسلوقة أكثر صحة من اللحوم المقلية، حيث إن مزيج الدهون والبروتينات فى الوجبة نفسها تجعل من الصعب هضمها ويسبب العديد من أعراض الجهاز الهضمي (سوء الهضم ، وحرقان القلب ، والغثيان).

3- إضافة الخضروات إلى جانب اللحوم (مثل البطاطس ، والجزر ، والبازلاء ، والبروكلي) يلعب دورًا مهمًا في الهضم الصحي وامتصاص الدهون.

4- يفضل اختيار أجزاء (مثل منطقة العنق والفخذ من الحيوان) التى تحتوى على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالقطع الأخرى.

5يعتبر شى اللحوم طريقة تحضير صحية، لكن يجب تقليل حجم قطع اللحم للحد من وقت التعرض للحرارة، كما يجب إزالة أى دهون مرئية لتجنب سقوطها على الفحم ومنع تكون المواد الضارة، لذا ينصح بتتبيل اللحم بإضافة الخل والليمون قبل الشوي لتقليل تكون هذه المواد الضارة.

6لا أحد يستطيع أن ينكر أن اللحوم طعام لذيذ وغني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم لكن على الجانب الآخر، تجنب الإفراط في استهلاك اللحوم لتجنب العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة (اضطراب الجهاز الهضمي ، والنقرس ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وزيادة مستويات الكوليسترول).

7- يجب ألا يتجاوز متوسط استهلاك اللحوم 75-100 جرام يوميًا.

 


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