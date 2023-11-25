الطوارئ الروسية: وصول أكثر من 100 روسي لموسكو ضمن عمليات الإجلاء من غزة

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ذكرت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت، أن طائرة تابعة لها وصلت إلى العاصمة (موسكو) وعلى متنها 105 مواطنين روس مع أقاربهم، من بينهم 55 طفلا تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن هذه الرحلة تعد الثامنة التي تنظمها الوزارة لإجلاء المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم ممن كانوا عالقين في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أجلت حتى الآن أكثر من 760 شخصا بمن فيهم أكثر من 360 طفلا من قطاع غزة.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - عن إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار "جوكوفسكي" في موسكو إلى مطار العريش، تحمل 15 طنا من الأغذية والمستلزمات الصحية والشخصية.