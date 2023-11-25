الشيخ جابر طايع: نجدد البيعة للرئيس السيسي قائدًا لسفينة الوطن

كتبت آية دعبس- تصوير أحمد معروف

قال الشيخ جابر طايع مستشار وزير الأوقاف، فى كلمته أمام مؤتمر نقابة المعلمين لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، أن المعلمين هم من فئة علماء الأمة والذين يشكلون ضميرها الحى، وأصحاب رسالة تربية الأجيال وتنشئتها.

وأوضح أن حكم مصر ليس رفاهية، ولكنها مسئولية كبيرة تحتاج قيادة حكيمة، وقال أن الرئيس السيسى حقق إنجازات كبيرة، وعلى رأسها استعادة الأمن والأمان للدولة كلها، ودحر الإرهاب وكل قوى الشر، وفى نفس الوقت كانت يد تحمى، ويد تبنى، وانطلقت التنمية فى كل المجالات وعلى رأسها حياة كريمة.

وقال مستشار وزير الأوقاف، نجدد البيعة للرئيس السيسى رئيسا لفترة جديدة وقائدا لسفينة الوطن، وستبقى مصر رائدة مزدهرة بأبنائها وجيشها وشرطتها، وتحية لكل انجاز تحقق على أرض مصر.

فيما قال اللواء نصر سالم، مستشار الأكاديمية العسكرية للتدريب، فى كلمته أمام مؤتمر نقابة المعلمين، أن العالم موقفه تغير تجاه مصر بعد دولة 30 يونيو وتولى الرئيس السيسى قيادة سفينة الوطن.

وقال أن الرئيس السيسى، بنى قدرة مصر الشاملة فى كل المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الجيش المصرى، وإطلاق التنمية فى كل المجالات، واستعادة الاستقرار والأمن والأمان.

وأوضح اللواء نصر سالم أن مصر غيرت واقعها بمشروعات حياة كريمة للمواطنين، ومشروعات تنمية كبيرة، ومنها زيادة رقعتها الزراعية بـ 4.5 مليون فدان، ومشروعات الصحة والنقل والاسكان، وتطوير التعليم.

وقال أن العالم ينظر إلينا الآن باحترام لدولة قوية، لديها إرادة ومواقف راسخة خاصة تجاه القضايا الدولية ومنها الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية.