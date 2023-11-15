اليوم السابع
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مستشار وزير الأوقاف: السيسى استطاع أن يحمى مصر رغم ما يدور حولها

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:25 م
مستشار وزير الأوقاف: السيسى استطاع أن يحمى مصر رغم ما يدور حولها الدكتور جابر طايع مستشار وزير الأوقاف
كتبت آية دعبس- تصوير خالد كامل

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قال الدكتور جابر طايع، مستشار وزير الأوقاف، إن حكم مصر ليس رفاهية، ومن يحكمها يعانى كما يعانى كل المواطنون، مشيرا إلى أنه لابد أن نعترف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر من اختطافها، والآن مصر تحتاجه قائدا، لأنه نجح فى أعقاب الربيع العربي أن يحمى مصر من كافة الصراعات التى تدور حولها من كافة حدودها، ومع ذلك هى تنعم بالأمن والآمان، مضيفا:" نحن الآن فى أمس الاحتياج لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات."
 
ووجه طايع، خلال كلمته بالمؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، التحية للقوات المسلحة، والشرطة المصرية، لما يبذلونه من جهود لحماية مصر داخليا وخارجيا، مثمنا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، حيث اتخذ موقف عبر فيه عن كل الشعب المصرى، لذا لا يمكن لأحد أن يزايد على موقف مصر.
 
واستعرض المؤتمر العمالى الحاشد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال 10 سنوات، من خلال فيلما تسجيليا، والذى ألقى الضوء على تنفيذ الدولة للعديد من المشروعات فى كافة القطاعات من  بينها إنشاء مصانع تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وإنشاء عشرات محطات معالجة المياة، وخطط للإصلاح الزراعى على مستوى كل المحافظات، ومجمعات للإنتاج الحيوانى.
 
 
الدكتور جابر طايع مستشار وزير الأوقاف
الدكتور جابر طايع مستشار وزير الأوقاف

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

حضور المؤتمر
حضور المؤتمر
 
 
 
جانب من الحضور (1)
جانب من الحضور 

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

 

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر

 

 

فعاليات مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي
فعاليات مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (2)
مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (3)
مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (1)
مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (2)
مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (3)
مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (4)
مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي
مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 

 

نقابة العاملين بالبنوك تعقد مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (1)
نقابة العاملين بالبنوك تعقد مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (1)

 

 

نقابة العاملين بالبنوك تعقد مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (2)
نقابة العاملين بالبنوك تعقد مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي (2)

 

 







جابر طايع

وزارة الاوقاف

نقابة البنوك

الانتخابات الرئاسية

دعم السيسي بالانتخابات الرئاسية



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