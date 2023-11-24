اليوم السابع
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تحصين 14 ألفا و819 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:59 م
تحصين 14 ألفا و819 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

 

وتضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 14 ألف  و819 رأسا، منها :12 ألف و760 من الأبقار، و 1815من الجاموس،و244 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الجاري وحتى 21 من نفس الشهر ،،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

 

تجدر الإشارة إلى  أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "الدكتور أحمد الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.







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