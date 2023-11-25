اليوم السابع
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الرئيس السيسى يبحث مع وزيرى خارجية سلوفينيا والبرتغال تثبيت الهدنة بغزة

السبت، 25 نوفمبر 2023 04:28 م
الرئيس السيسى يبحث مع وزيرى خارجية سلوفينيا والبرتغال تثبيت الهدنة بغزة جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "تانيا فاجون"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، و"جواو كرافينيو"، وزير خارجية البرتغال، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المُعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي، استراتيچياً وسياسياً وإنسانياً، على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي كُلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى دور مصر المُقدَّر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.
 
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