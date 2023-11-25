اليوم السابع
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الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نائب هولندى أنكر فيها حق الفلسطينيين فى وطنهم

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:14 م
الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نائب هولندى أنكر فيها حق الفلسطينيين فى وطنهم محمود عباس أبو مازن
أ ش أ

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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم /السبت/، التصريحات العنصرية للنائب فى البرلمان الهولندى خيرت فيلدرز، والتى أنكر فيها حق الشعب الفلسطينى فى أرض وطنه التاريخى فلسطين.

وشددت الرئاسة الفلسطينية - فى بيان اليوم - على أن فلسطين هى الوطن التاريخى للشعب الفلسطيني، وأن دولته المستقلة أقرتها الشرعية الدولية فى هذا الوطن، وليس فى أى مكان آخر، مؤكدة أن السلام والأمن فى المنطقة لن يتحققا بغير هذه الدولة الفلسطينية

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن من يقرر مصير الشعب الفلسطينى وخياراته هو الشعب الفلسطينى نفسه، وممثله الشرعى والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وليس فيلدرز ولا غيره مهما كانت مواقعهم أو سلطاتهم

 

 







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